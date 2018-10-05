Trump'ın 'tuvalet kağıdı' talihsizliği

ABD Başkanı Donald Trump’ın ayakkabısına tuvalet kağıdına benzer beyaz bir kağıt yapıştı.
Dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada Donald Trump’ın ayakkabısına tuvalet kağıdına benzer bir şey yapıştı.
Sosyal medyada oldukça ilgi çeken görüntülerde durumu fark etmeyen Trump, araçtan çıkarak uçağın merdivenlerini çıkarken etrafı selamladı.
Trump’ın uçağa binmesiyle kağıt parçası da ayakkabısından ayrıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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