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Trump'ın 'tuvalet kağıdı' talihsizliği

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın ayağına yapışan tuvalet kağıdı ABD'nin gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ayakkabısına tuvalet kağıdına benzer beyaz bir kağıt yapıştı.

Dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada Donald Trump’ın ayakkabısına tuvalet kağıdına benzer bir şey yapıştı.

Sosyal medyada oldukça ilgi çeken görüntülerde durumu fark etmeyen Trump, araçtan çıkarak uçağın merdivenlerini çıkarken etrafı selamladı.

Trump’ın uçağa binmesiyle kağıt parçası da ayakkabısından ayrıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Trump tuvalet kağıdı ABD Başkanı Minnesota

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sayın trump aynı zamanda sosyal medya fenomenidir.kendisini tehdit eden ülkeleri sizi işte böyle ezerim demek için bu resmi vermiştir.
pislik insani ya sinek kovalar yada tuvalet kagidı..
ademtoyan olur mu olur vallahi.Bu kağıt parçası sadece bir aksilikten ibaret olmayabilir.Fakir ülkeler dikkat edin.!!!!
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