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O anlar kamerada! Zeytinburnu'nda 3 arkadaşa dehşeti yaşattı, biri beyin kanaması geçirdi

16.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda, eli sopalı bir kişi, önünü kestiği 3 arkadaşa, sopayla saldırdı. 3 kişiden biri, saldırgan tarafından başına aldığı darbeyle yere yığılarak beyin kanaması geçirdi. Saldırıya uğrayan Abdülbeşir Ayhan, "Arkadaşlarla kahvehaneden çıktık. Dağılmak üzereydik. Karşıdan o saldırgan geldi. 'Ne yapıyorsunuz burada?' dedi. Biz de 'Hayırdır, ne oldu?' dedik. Öyle deyince bana vurmaya çalıştı'' diyerek olay anını anlattı. Polis, saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, geçen Pazartesi günü, 23.45 sıralarında, Nuripaşa Mahallesi 58 Bulvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan kahvehaneden çıkan 3 arkadaş, caddeye çıktıklarında elinde sopayla kendilerini bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. Eli sopalı kişi, önce "Bu saatte ne yapıyorsunuz burada?" diye sorduktan sonra 3 arkadaşa saldırmaya başladı. Daha sonra elindeki sopayla Kerem Atasoylu'nun başına vurdu. Atasoylu, aldığı darbeyle yere yığıldı. Atasoylu'nun başında bekleyen saldırgan, yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalışan 2 kişiyi de , elindeki sopayla uzaklaştırmaya çalıştı. Arkadaşları daha sonra kahvehanedekilerden yardım istedi. Saldırgan ise kahvehanenin önünde iki arkadaşın çıkmasını bekledi. Kahvehaneden çıkanların kendisine doğru geldiğini gören saldırgan, koşarak uzaklaştı.

BAŞINA ALDIĞI TEK DARBEYLE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı Kerem Atasoylu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Atasoylu, yoğun bakıma alındı. 3 gündür yaşam mücadelesi veren Atasoylu, dün yoğun bakımdan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

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"NE YAPIYORSUNUZ BURADA" DEDİ, SALDIRDI"

Saldırıya uğrayan Abdülbeşir Ayhan, "Arkadaşlarla kahvehaneden çıktık. Dağılmak üzereydik. Karşıdan o saldırgan geldi. 'Ne yapıyorsunuz burada?' dedi. Biz de 'Hayırdır, ne oldu?' dedik. Öyle deyince bana vurmaya çalıştı. Ben geriye doğru kaçtım. Arkadaşım da tepki gösterince, sopayla çene kısmına vurdu. Arkadaşım düştü. Bir daha vurmasın diye çekmeye çalıştım. Tekrar benim üzerime geldi. Ben de arkadaşlara haber vereyim diye kahvehaneye koştum. Sonra tekrar dışarı çıktık. Bizi bekliyordu. Kovaladık, kaçtı. Arkadaşımız yerde yatıyordu. Ambulans çağırdık. Beyin kanaması geçirdi, komadaydı. Dün akşam ziyarete gittik. Şu an daha iyi" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu
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