HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O anlar saniye saniye kaydedildi: Hırsızlık yaparken çalışanla göz göze gelince sorduğu soru komedi filmlerini aratmadı!

O anlar saniye saniye kaydedildi: Hırsızlık yaparken çalışanla göz göze gelince sorduğu soru komedi filmlerini aratmadı!

16.01.2025 10:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.01.2025 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da gece saatlerinde işyerine giren kimliği belirsiz şahsın masada bulunan 2 adet cep telefonunu ile kasa ve bahşiş kutusunda bulunan bir miktar parayı aldı. Tam çıkmak üzereyken işyerinde sesi fark eden işyeri çalışanı ile karşı karşıya geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazar günü gece saat 04.00 sıralarında sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde balık restoranının kapısını açarak içeriye girdi. Bir süre içerde etrafa bakınan şahıs, masada duran 2 adet cep telefonu ve kasa ile bahşiş kutusunda bulunan bir miktar parayı da aldı. Sesi fark eden ve işyerinde kalan bir çalışan ise aşağı inince şahıs ile karşı karşıya geldi. Çalışana tuvaleti soran şahıs daha sonra işyerinden ayrıldı.

AW371392_07

İŞYERİ ÇALIŞANI İLE GÖZ GÖZE GELDİ

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şahsın işyeri içerisinde dolaşması, etrafı gözetleyip kasa ile bahşiş kutusunu karıştırdığı anlar ve daha sonrasında sesleri fark ederek aşağı inen işyeri çalışanıyla göz göze geldiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamına şahsın işyerinden ayrılması ve çalışanın peşinden gitmesi yansıdı.

AW371392_06

TELEFONLARI GERİ VERDİ, İŞYERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tekrar işyerine dönen çalışan, telefon ve para alındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Polis merkezine giden işyeri yetkilileri şahsın masadan aldığı 2 adet cep telefonu ve paranın bir kısmını teslim alırken, şahıstan şikayetçi olmadılar.

AW371392_05

"TUVALET OLUP OLMADIĞINI SORMUŞ"

Yaşananları anlatan işyeri çalışanlarından Celal Uzun, “Pazar günü gece saat 04.00 sıralarında kapı kilitliydi. Bağlantı yerlerini sökerek içeri girip kasayı kurcalamış, para ve 2 tane telefon almış. Telefonu eline aldığında telefon müzik sistemine bağlı olduğundan müzik çalmaya başlamış. Yukarda kalan bir arkadaş vardı, müzik sesine hemen aşağıya inmiş. Şahısla karşılaşmışlar, tuvalet olup olmadığını sormak için girdiğini söylemiş. Zaten fazla bir şey alamamış, yukarda kalan arkadaş gelince. Bu kişi kapıdan çıkmış hemen, çalışan arkadaş durumu fark edince polise ve patrona bildiriyor. Bir gün sonrada bu arkadaş kamera görüntüsünden yakalanmış. Telefonu ve aldığı paranın bir kısmını geri verdi. Patronda şikayetçi olmamış şahıstan” dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Dudak uçuklatan parayı Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyardan fazla... Hepsinin hesaplarına el konuldu

Dudak uçuklatan parayı Bakan Yerlikaya duyurdu! 30 milyardan fazla... Hepsinin hesaplarına el konuldu

Sokak ortasında infaz! İki kardeş öldürüldü…

Sokak ortasında infaz! İki kardeş öldürüldü…

Çok konuşulacak DEM Parti iddiası: "Bahçeli'yi rahatsız ediyor!"

Çok konuşulacak DEM Parti iddiası: "Bahçeli'yi rahatsız ediyor!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.