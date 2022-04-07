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  4. O anlara şahit olanlar polise ihbarda bulundu! Gerçek bambaşka çıktı

O anlara şahit olanlar polise ihbarda bulundu! Gerçek bambaşka çıktı

07.04.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de vatandaşların şahit oldukları anlar nedeniyle endişelenip polise haber verdiği olay gerçekte bambaşka çıktı. Bir erkek alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraş verdi. Kadının şiddet gördüğünü düşünen bir vatandaş ise yaşananları telefonuyla kaydedip polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polislere söz konusu şahıs, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını belirtti. Tarafların şikayetçi olmaması üzerine polis bölgeden ayrıldı.

O anlara şahit olanlar polise ihbarda bulundu! Gerçek bambaşka çıktı

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı. Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

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Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Mersin
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