HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada tepki toplayan anları böyle anlattı: "Ölümüne gittim, 'Gel, bana vur' dedim"

Sosyal medyada tepki toplayan anları böyle anlattı: "Ölümüne gittim, 'Gel, bana vur' dedim"

06.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir köpeğin şiddete uğradığı anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Şiddeti engellemek üzere araya giren Sadiye Duman (57) o anları tüm ayrıntısıyla anlattı. "Kabul edemedim, çünkü ben dayanamam. Ama ben inanın ölümüne gittim. Hiç pişman değilim" diyen Duman, köpeğin çektiği acıyı görünce ne yapacağını şaşırdığını söylerek “Gözüm karardı. ‘Gel, bana vur’ dedim." diye konuştu.

Sosyal medyada tepki toplayan anları böyle anlattı: "Ölümüne gittim, 'Gel, bana vur' dedim"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan bir köpeğe şiddet olayı, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından infial yarattı. Köpeğin şiddete maruz kaldığını gören Sadiye Duman dayanamadığını belirterek araya girdi. Köpeğe vuran kişinin üstüne yürüyerek şiddeti engelleyen Duman, çok konuşulan o görüntüleri anlattı. İşte o anların ayrıntıları...

kopege-siddet-uygulayani-engelleyen-kadingozum-karardi-gel-bana-vur-dedim_7288_dhaphoto2

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde bir kişi, gezdirdiği Rottweiler cinsi köpeğine önce tasmanın ipi ile vurdu, ardından da tekme attı. Olaya tanık olan Sadiye Duman, evinden dışarı çıkıp tepki gösterdi. Duman, köpeğin sahibinin üzerine yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu. Bana vur bana" diye bağırdı. Bu kişi ise küfrederek Duman’ın gitmesini istedi. Duman ise, "Gözümle gördüm dövdüğünü, hayvan dur diyemiyor sana" dedi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından köpeğine vuran kişiye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

kopege-siddet-uygulayani-engelleyen-kadingozum-karardi-gel-bana-vur-dedim_7288_dhaphoto4

Olayla ilgili soruşturma başlatan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeğine tekme atan kişinin Mert E. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından ‘Hayvana eziyet’ suçundan adliyeye sevk edilen Mert E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

kopege-siddet-uygulayani-engelleyen-kadingozum-karardi-gel-bana-vur-dedim_7288_dhaphoto5

Köpeği şiddetten kurtaran ev kadını Sadiye Duman, “Evdeydim, bir ses duydum, balkona çıktım. Bir baktım orada köpeğe vuruyordu. Biraz izledim. Birkaç sefer vurdu. Buradan gidince ileride yine tekmeler atmaya başladı. Aldı bir odunu, çamura yatırdı ve vurmaya başladı. Kabul edemedim, çünkü ben dayanamam. Ama ben inanın ölümüne gittim. Hiç pişman değilim. Aslında vurana da kızmıyorum. Bilmiyorum, belki psikolojisi bozuktu ama ben köpeği kurtarmak için gittim. Çok ağladım, o olay bittikten sonra dahi çok ağladım. Sesim bile gitti. Ben gece her yeri aradım. Şikayet için her yeri aradım. Artık dayanamadım” dedi.

kopege-siddet-uygulayani-engelleyen-kadingozum-karardi-gel-bana-vur-dedim_7288_dhaphoto6

'DİLSİZ BİR HAYVANA VURMAK İNSANLIK DEĞİL'

Duman, köpeğin çektiği acıyı görünce ne yapacağını şaşırdığını belirterek “Gözüm karardı. ‘Gel bana vur’ dedim. Çünkü köpek acı hissetse de söyleyemez. Ben vurma diyebilirim ama köpek diyemez. Eğer köpek bunu diyebilseydi, ben gel bana vur demezdim. Ama dilsiz bir hayvana vurmak insanlık değil. Dediğim gibi pişman değilim. Köpeği kurtardım. Bir de televizyonda gördüm. Çok memnun oldum. Yiyeceğim ekmeği ben köpeğe veren birisiyim. Fırına gidip kendim için poğaça alıyorum ama eve geldiğimde poğaçalarım bitmiş oluyor. Çocuklarıma her zaman söylüyorum. Okuldan gelen çocuklara diyorum ki; korkmayın. Kaçtığınız zaman köpekler peşinize salar. Korkmadığınız ya da kaçmadığınız zaman peşinize koşmuyorlar."

kopege-siddet-uygulayani-engelleyen-kadingozum-karardi-gel-bana-vur-dedim_7288_dhaphoto7

‘SAHİPLENDİRİLMEYİ BEKLİYOR’

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde korumaya alınan köpeğin bakımından sorumlu Veteriner Hekim Büşra Erşahin, hayvanın fiziki olarak sorunu olmadığını ancak ürkek davranışlar sergilediğini ifade ederek, “Görüntüler gerçekten çok üzücü. İnsanlık adına çok üzücü bir görüntüydü. Çok üzüldük. Akçakoca’daki barınak ekipleri köpeği alarak bize getirdiler. Biz de muayene ve tedavilerini yaptık. Durumu gayet iyi. Şu anda kafesinde ve sahiplendirilmeyi bekliyor. Bakımı eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Rutin olarak barınak şartlarında tedavisi de yapılıyor. Köpek ürkek. Daha öncesinde ne yaşadığını bilmiyoruz. Bu durumdaki köpekler maalesef korkuyorlar. Fiziksel olarak ise bir sorunla karşılaşmadık” diye konuştu.

kopege-siddet-uygulayani-engelleyen-kadingozum-karardi-gel-bana-vur-dedim_7288_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözü yaşlı anne: Sosyal medyadan tahrik ediyorlarGözü yaşlı anne: Sosyal medyadan tahrik ediyorlar
Çok konuşulacak ihmal iddiası!Çok konuşulacak ihmal iddiası!
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İlginizi Çekebilir

Tren raylarının üzerine bıraktı! Dakikalarca bekledi

Tren raylarının üzerine bıraktı! Dakikalarca bekledi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.