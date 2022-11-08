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O anları İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik kondüktörlerle sohbeti gülümsetti

08.11.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde minik kondüktörler tarafından karşılandı. Erdoğan, miniklere, "Allah sizi nazardan saklasın" dedi, bunun üzerine bir çocuk, Erdoğan'a "Sizi de nazardan saklasın" diyerek cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan minik kondüktörün duasına "Amin" diyerek karşılık verirken gülümseten bir diyalog oluştu.

O anları İletişim Başkanı Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik kondüktörlerle sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te minik kondüktörlerce karşılanmasını ve yaşanan sohbeti içeren görüntüleri paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinden bir anıyı, "Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet..." notuyla paylaştı.

Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, kondüktör kıyafeti giyen çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda karşıladığı görülüyor.

"HOŞ GELDİNİZ TAYYİP DEDE"

Çocukların, "Hoş geldiniz Tayyip Dede" selamı karşısında mutluluğunu, "Hoş bulduk. Nasılsınız?" diyerek gösteren Erdoğan, kendisine takdim edilen çiçek üzerine de "Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz?" dedi.

Çocukların, "Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine de Erdoğan, uçak merdiveninde minik kondüktörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra "Ben sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Kasım'da, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılmıştı. (AA)

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