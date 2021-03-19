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  4. O anların videosunu çekmiş! 1 yıl önce tanıştı, hayatı kabusa döndü

O anların videosunu çekmiş! 1 yıl önce tanıştı, hayatı kabusa döndü

19.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini defalarca öldüresiye darp eden ve darp ettikten sonra o halinin görüntüsünü kaydeden adamın tahliye edilmesine isyan eden genç kadın "Ben öldürülmekten korkuyorum. Ailemin, çocuklarımın bir şey gelmesinden endişeleniyorum" açıklamasını yaptı.

2 çocuk annesi kadın, Çağkan Abdullah Devecioğlu ile 1 yıl önce tanıştı ve hayatını kabusa döndü. Genç kadın, "İlk başlarda şiddet uygulamaya başlamıştı bana. Ayrılma kararı aldım, ayrılmak istediğimde daha fazla hırçınlaştı" dedi.

DEFALARCA ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ

CNN Türk'ün haberine göre saldırgan, genç kadını defalarca öldüresiye darp etti ve darp ettikten sonra o halinin görüntüsünü kaydetti. Genç kadın kurtulmak için her şeyi yaptı ancak başaramadı. Genç kadın, "Kendisinden kaçamıyordum çünkü telefonuma bir sistem yüklemiş, bulunduğum yerde muhakkak beni buluyordu" dedi.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

Genç kadın gördüğü şiddet dayanılmaz hale gelince şikayette bulundu. O saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı, genç kadın rahat bir nefes aldı ancak bu durum kısa sürdü. Zanlı cezaevinden tahliye edildi. Genç kadın, "Ben öldürülmekten korkuyorum. Ailemin, çocuklarımın bir şey gelmesinden endişeleniyorum" dedi.

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