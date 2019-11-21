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O apartta hayat devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:48 | Son Güncelleme

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın katledildiği apartın, kalan diğer öğrenciler tarafından boşaltıldığı yönündeki haberler asılsız çıktı.

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın katledildiği apartın, kalan diğer öğrenciler tarafından boşaltıldığı yönündeki haberler asılsız çıktı. Apartta, cinayetin gerçekleştiği 12 numaralı odanın, soruşturma çerçevesinde emniyet tarafından kapatıldığı ve mühürlendiği yönünde bir durumun da söz konusu olmadığı ortaya çıktı.
Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in katledildiği apartın boşaltıldığı ve öğrencilerin apartı terk ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Apartın Isparta’daki yetkilisi, bu konuda çıkan haberlerin doğru olmadığını ancak, konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtirken, telefon ile irtibat sağlanan apartın İstanbul’da yaşayan sahibi ise, bazı yayın organlarında çıkan ‘boşaltıldı’ haberlerinin kaldırılmaması halinde olayı hukuki mücadeleye dönüştüreceğini belirtti.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda, odanın soruşturma kapsamında kapalı olduğuna dair bir durumun da söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

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