HABER

O araçlardan 2’si kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Atatürk Havalimanı otoparkında kaderine terk edilen 3’ü motosiklet toplam 59 araçtan sadece 2 tanesi kaldı.

Ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Atatürk Havalimanı otoparkında kaderine terk edilen 3’ü motosiklet toplam 59 araçtan sadece 2 tanesi kaldı. TAV yetkilileri, otoparkta bırakılan 57 aracın sahipleri tarafından teslim alındığını 2 aracın ise henüz sahiplerine ulaşılamadığını belirtti.
Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından TAV tarafından işletilen otoparkta bırakılan ve sahiplerinin almadığı 59 araç’tan sadece 2 tanesi kaldı. Otoparkta bırakılan 59 araç ile ilgili yapılan haberlerin ardından araç sahipleri TAV ile irtibata geçti. Araçlarını teslim almak için Atatürk Havalimanı’na gelen kişiler, otopark ücretlerini ödedikten sonra araçlarını alabildiler. TAV yetkilileri, otoparkta bırakılan 57 aracın sahipleri tarafından teslim alındığı 2 aracın ise henüz sahibine ulaşamadıklarını söylediler. Otoparkta bulunan araçların sahipleri çıkmazsa önümüzdeki hafta yediemin otoparkına çekilecek.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
Emekli binbaşı, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını yazdıEmekli binbaşı, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını yazdı
İzmir Tire’de kar gibi dolu yağdıİzmir Tire’de kar gibi dolu yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.