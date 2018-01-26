O artık 53 yaşında! Bakın şimdi nasıl görünüyor

Dünya onu tanımaya başladığında Dolce Gabbana and Dior gibi markalar için modellik yapıyordu.

Monica Bellucci yıllara meydan okuyor!

1 / 17 Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesini izleyen Monica Bellucci, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

2 / 17 Dünya onu tanımaya başladığında Dolce Gabbana and Dior gibi markalar için modellik yapıyordu.

3 / 17 Ve işte Monica Bellucci, başladığı yere döndü... Dior defilesine...

4 / 17 53 yaşındaki İtalyan aktris, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Christian Dior İlkbahar/Yaz 2018 defilesini izledi.

5 / 17 Siyah midi bir elbise giyen Bellucci, her zaman olduğu gibi yıllara meydan okuyordu.

6 / 17 Derin dekolteli elbisesi içinde kusursuz görünen oyuncu, basın mensupları için poz verdi ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.

7 / 17 Zarif görüntüsü ile kendine hayran bırakan Monica, geçtiğimiz Mayıs ayında Telegraph gazetesine röportaj vermişti.

8 / 17 Sabah 6'da kalkıp spora giden ve kilo takıntısı olan bir insan olmadığını açıklayan Monica Bellucci, onun yerine iyi beslenip, lezzetli şeyler içip, bol bol seks yapmayı ve kahkaha atmayı önermişti. Sabah 6'da kalkıp spora giden ve kilo takıntısı olan bir insan olmadığını açıklayan Monica Bellucci, onun yerine iyi beslenip, lezzetli şeyler içip, bol bol seks yapmayı ve kahkaha atmayı önermişti.

9 / 17 Formunu bu şekilde koruduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Gerisi kendiliğinden gelecektir" demişti.

10 / 17 1964 doğumlu Monica Bellucci, 14 yıl boyunca kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliydi.

11 / 17 İki çocuk annesi Bellucci, Cassel'den 2013'te boşandı.

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