MAGAZİN

O artık 53 yaşında! Bakın şimdi nasıl görünüyor

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 13:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesini izleyen Monica Bellucci, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünya onu tanımaya başladığında Dolce Gabbana and Dior gibi markalar için modellik yapıyordu.

Monica Bellucci yıllara meydan okuyor!

1 / 17

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesini izleyen Monica Bellucci, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesini izleyen Monica Bellucci, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.
2 / 17

Dünya onu tanımaya başladığında Dolce Gabbana and Dior gibi markalar için modellik yapıyordu.

Dünya onu tanımaya başladığında Dolce Gabbana and Dior gibi markalar için modellik yapıyordu.
3 / 17

Ve işte Monica Bellucci, başladığı yere döndü... Dior defilesine...

Ve işte Monica Bellucci, başladığı yere döndü... Dior defilesine...
4 / 17

53 yaşındaki İtalyan aktris, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Christian Dior İlkbahar/Yaz 2018 defilesini izledi.

53 yaşındaki İtalyan aktris, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Christian Dior İlkbahar/Yaz 2018 defilesini izledi.
5 / 17

Siyah midi bir elbise giyen Bellucci, her zaman olduğu gibi yıllara meydan okuyordu.

Siyah midi bir elbise giyen Bellucci, her zaman olduğu gibi yıllara meydan okuyordu.
6 / 17

Derin dekolteli elbisesi içinde kusursuz görünen oyuncu, basın mensupları için poz verdi ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Derin dekolteli elbisesi içinde kusursuz görünen oyuncu, basın mensupları için poz verdi ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.
7 / 17

Zarif görüntüsü ile kendine hayran bırakan Monica, geçtiğimiz Mayıs ayında Telegraph gazetesine röportaj vermişti.

Zarif görüntüsü ile kendine hayran bırakan Monica, geçtiğimiz Mayıs ayında Telegraph gazetesine röportaj vermişti.
8 / 17

Sabah 6'da kalkıp spora giden ve kilo takıntısı olan bir insan olmadığını açıklayan Monica Bellucci, onun yerine iyi beslenip, lezzetli şeyler içip, bol bol seks yapmayı ve kahkaha atmayı önermişti.  Sabah 6'da kalkıp spora giden ve kilo takıntısı olan bir insan olmadığını açıklayan Monica Bellucci, onun yerine iyi beslenip, lezzetli şeyler içip, bol bol seks yapmayı ve kahkaha atmayı önermişti.

Sabah 6'da kalkıp spora giden ve kilo takıntısı olan bir insan olmadığını açıklayan Monica Bellucci, onun yerine iyi beslenip, lezzetli şeyler içip, bol bol seks yapmayı ve kahkaha atmayı önermişti.  Sabah 6'da kalkıp spora giden ve kilo takıntısı olan bir insan olmadığını açıklayan Monica Bellucci, onun yerine iyi beslenip, lezzetli şeyler içip, bol bol seks yapmayı ve kahkaha atmayı önermişti.
9 / 17

Formunu bu şekilde koruduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Gerisi kendiliğinden gelecektir" demişti.

Formunu bu şekilde koruduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Gerisi kendiliğinden gelecektir" demişti.
10 / 17

1964 doğumlu Monica Bellucci, 14 yıl boyunca kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliydi.

1964 doğumlu Monica Bellucci, 14 yıl boyunca kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliydi.
11 / 17

İki çocuk annesi Bellucci, Cassel'den 2013'te boşandı.

İki çocuk annesi Bellucci, Cassel'den 2013'te boşandı.
12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17

17 / 17

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Monica Bellucci magazin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Monica Bellucci magazin

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay aynı dizide buluşuyor!

Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay aynı dizide buluşuyor!

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar evlendi

Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar evlendi

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Seren Serengil'in avukatından hapis cezası açıklaması

Seren Serengil'in avukatından hapis cezası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser tedavisi gören sanatçıya sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser tedavisi gören sanatçıya sahip çıktı

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.