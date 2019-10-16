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"O artık bizim gözümüzde KKTC Cumhurbaşkanı değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) O, artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir. Meşruiyetini kaybetmiştir ve bundan sonra o koltukta oturduğu sürece 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözde Cumhurbaşkanı' diye hitap edeceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamasına ilişkin, "O, artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir. Meşruiyetini kaybetmiştir ve bundan sonra o koltukta oturduğu sürece 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözde Cumhurbaşkanı' diye hitap edeceğiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa'ya attıkları gol sonrası asker selamı vermesinin tüm Avrupa'yı rahatsız ettiğini söyledi. UEFA'nın, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine, Fransa-Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasını eleştiren Destici, "Şuna yürekten inanıyorum ki, Fransa galip gelip de oradaki PYD/YPG'li teröristlere selam gönderseydi inanın ki UEFA bu soruşturmayı başlatmazdı." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği sürede bölgedeki devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin de ortaya çıktığını belirten Destici, "Yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi oradan çıkartıp masa başında kendi planlarını devreye sokmaktır. Yeni haritaları, Türkiyesiz çizmektir, bundan 100 yıl önce Sykes-Picot'ta olduğu gibi aynen bunu yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'teki gibi yeni bir sürprizle karşılaşmamak için Ayn el Arap'a girmesi gerektiğini savunan Destici, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz gerek Trump gerek Putin ve gerekse AB ülkeleri liderlerinin, PKK/YPG terör örgütünden genel bir ifade ile 'Kürtler' diye bahsetmesi ciddi bir algı yönetimidir. Bunun arkasından, 'Türkler, bölgedeki Kürtlere yaşam hakkı vermiyor' yalanları ve kara propagandaları gerçek dışı yazılı ve görsel malzemelerle desteklenerek tüm dünya kamuoyuna özellikle sosyal medya üzerinden servis edilmektedir."

- Pence ve Pompeo'nun Türkiye ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyareti değerlendiren Destici, "Niyetleri Türkiye ile terör grupları arasında arabuluculuk yapmak. Türkiye'nin çok açık ve net bir şekilde şunu muhataplarına bildirmesi lazım. 'Hangi nedenle olursa olsun, terör örgütüyle masaya oturmayız bunu için geliyorsanız hiç gelmeyin' demesi lazım." dedi.

Destici, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"O artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir. Meşruiyetini kaybetmiştir ve bundan sonra o koltukta oturduğu sürece 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözde Cumhurbaşkanı' diye hitap edeceğiz. KKTC Milli Meclisinde de bazı parti sözcülerini kendisini istifaya davet ettiği konuşmaları takip ettim. Yapması gereken, derhal özür dileyip istifa etmelidir. Çünkü yaptığı ikinci açıklamada da özür filan yok. Kendi laflarının haklılığını ispat etmeye çalışıyor. İstifa etmiyorsa milli meclis onu azletmelidir."

- Destici'den asker selamı

Basın toplantısı sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek mesajı yollayan Destici, "Türk düşmanlarına inat, Fransa başta olmak üzere, selamımızdan rahatsız olan tüm Dünya ülkelerine inat, kahraman Mehmetçik'imize ve şehitlerimize selam olsun." sözleriyle asker selamı verdi.

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Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

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