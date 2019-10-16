"O artık bizim gözümüzde KKTC Cumhurbaşkanı değildir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamasına ilişkin, "O, artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir. Meşruiyetini kaybetmiştir ve bundan sonra o koltukta oturduğu sürece 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözde Cumhurbaşkanı' diye hitap edeceğiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa'ya attıkları gol sonrası asker selamı vermesinin tüm Avrupa'yı rahatsız ettiğini söyledi. UEFA'nın, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine, Fransa-Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasını eleştiren Destici, "Şuna yürekten inanıyorum ki, Fransa galip gelip de oradaki PYD/YPG'li teröristlere selam gönderseydi inanın ki UEFA bu soruşturmayı başlatmazdı." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği sürede bölgedeki devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin de ortaya çıktığını belirten Destici, "Yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi oradan çıkartıp masa başında kendi planlarını devreye sokmaktır. Yeni haritaları, Türkiyesiz çizmektir, bundan 100 yıl önce Sykes-Picot'ta olduğu gibi aynen bunu yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.