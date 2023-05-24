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O Avrupa ülkesinde alarma geçildi! Sel felaketi okulları tatil ettirdi

24.05.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, okullarda eğitime ara verildi.

O Avrupa ülkesinde alarma geçildi! Sel felaketi okulları tatil ettirdi

İspanya'nın güney kıyılarında dün etkili olan şiddetli yağışlar, cadde ve sokakların sular altında kalmasına yol açtı. Yağışlar nedeniyle kreşler, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

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ÜST SEVİYEDE ALARMA GEÇİLDİ

Yağışlardan en çok etkilenen Murcia, Valencia ve Endülüs özerk bölgelerinde sel nedeniyle üst seviyede alarma geçildi. Murcia Özerk Bölgesi'nin Cartagena kentinde acil durum hizmetleri ekipleri, sokaklardaki sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

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'REKOR MİKTARDA YAĞIŞ'

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, Valencia'da birkaç gündür etkili olan yağışların bazı bölgelerde son 6 ayda görülen yağış miktarından daha fazla olduğu belirtildi. Ajansa göre Ontinyent kasabasında son 100 yıldır Mayıs ayında görülmeyen rekor miktarda yağış bir günde kaydedildi. Yağışlar nedeniyle kasabadaki Clariano Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

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AEMET Sözcüsü Ruben del Campo yaptığı açıklamada, yağışların bahar mevsimini kurak geçiren ülkede, kuraklığın etkilerini hafifletebileceğini söyledi.

Ülkede sel felaketinde can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor. (İHA)

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