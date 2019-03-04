O baba, tahliye edildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da kızları 14 yaşındaki Z.N., 18 yaşındaki R.N. ve 23 yaşındaki R.N.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 9 ay cezaevinde kalan işitme engelli baba H.N. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. H.N.'nin iki kızı, geçen Kasım ayında babalarının cezaevinden çıkacağını öne sürerek intihara kalkışmıştı.

Merkeze bağlı Sırrın Mahallesi'nde A.N. isimli kadın geçen yıl Temmuz ayında sağır ve dilsiz olan eşi H.N.'nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.'ye yıllarca istismarda bulunduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, baba H.N.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba tutuklandı. Yine geçen Kasım ayında da babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşlerden Z.N. bıçakla bileklerini kesti, R.N. ise 5 katlı evin terasına çıkarak atlamak istedi.

Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunan baba H.N.’nin 2’nci duruşması Şanlıurfa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Şanlıurfa Barosu Kadın Komisyonu, Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, Şanlıurfa İl Kadın Platformu da takip etti.

Tutuklu baba H.N, 4 çocuğu ve anne A.N.’nin hazır bulunduğu duruşma tanıkların dinlenmesi ile başladı. Mahkeme heyeti, Şanlıurfa Barosu ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği’nin katılma taleplerini reddettikten sonra. Sanık H.N.'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 18 Nisan’a erteledi.

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