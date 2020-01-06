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  4. O başkentte 1 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi!

O başkentte 1 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Norveç’in başkenti Oslo’da 2019 yılında sadece bir kişinin trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

O başkentte 1 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi!

Norveç Kamu Yolları İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılının tamamında ülke çapında 110 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Bu, bir yıl önce 108 kişi olarak kaydedilen ölümlü kazaların ‘az da olsa’ arttığını ortaya koydu.

Ancak verilere göre başkent Oslo’da sadece bir kişi trafiğe bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi ve ülke genelinde ilk kez 16 yaşında altındaki çocuklar arasında ölüm vakası kaydedilmedi.

Yerel gazete Aftenposten, Oslo’da üç kişinin yaşamını yitirdiği 2017 yılının 2019’un ardından ‘en az ölümcül ikinci yıl’ olduğunu vurguladı.

Norveç Kamu Yolları İdaresi de, son 50 yılda Oslo’da yaşanan ölümcül trafik kazalarının hızlı bir şekilde düşüş eğilimi gösterdiğini belirtti. İdare, 1975 yılında 41 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

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2017 yılında Norveç, Avrupa çapında trafikte en az ölümün yaşandığı ülke (1 milyon kişi başına 20 ölüm) olarak kayda geçmişti. Yol güvenliği bakımında en sabıkalı AB ülkeleri ise Bulgaristan ve Romanya (1 milyon kişi başına ortalama 90 ölüm) olarak açıklanmıştı.

Norveç hükumeti 202 yılında ölümlü trafik kazların sayısını sıfıra indirme hedefiyle ‘Vision Zero’ adını verdiği bir program başlatmıştı. Bu kapsamda şehir içi hız limitleri düşürüldü, şehir merkezlerinde trafiğe kapalı alanlar oluşturuldu, bisiklet pisti sayısı artırıldı, motorlu araç kullanımı yerine bisiklet teşvik edildi.

Bu program İngiltere’nin başkenti Londra gibi bazı Avrupa kentleri tarafından da benimsendi.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç araba kazası Oslo

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