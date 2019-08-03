O beş kişi tamamen yanmış

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin arasında Bursalı 1 çocuk ve 1 genç kız da bulunuyor. Tamamen yanmış haldeki cesetlerin tespiti için yakınlarından ve cesetlerden DNA örnekleri alınıp karşılaştırılacak.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir - Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı. Çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1’i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi.

Ölenlerin 2’si Bursalı

Otobüste yanarak can verenlerin kimlikleri de belli oldu. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 17 yaşındaki Özlem Yılmaz’ın Bursa’nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi’nde ikamet ettikleri öğrenildi. Fatma Kızılöz ’ün(81) Sivas Yıldızeli nüfusuna, İlhan Adalı’nın (71) Çanakkale Gelibolu nüfusuna, Sibel Akkaya’nın (56) ise Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.