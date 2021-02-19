HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O binaların yıkılması için Valilik harekete geçti

O binaların yıkılması için Valilik harekete geçti

19.02.2021 21:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
O binaların yıkılması için Valilik harekete geçti

Kocaeli Valiliği, kentte bulunan 26 ağır hasarlı binanın tahliye edilerek yıkılması için belediyelere talimat verildiğini açıkladı.Kocaeli’de bulunan ağır hasarlı 26 binanın can ve mal kaybına sebep olmasının önlenmesi amacı ile Kocaeli Valiliği harekete geçti.

Kocaeli Valiliği, kentte bulunan 26 ağır hasarlı binanın tahliye edilerek yıkılması için belediyelere talimat verildiğini açıkladı.
Kocaeli’de bulunan ağır hasarlı 26 binanın can ve mal kaybına sebep olmasının önlenmesi amacı ile Kocaeli Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından 3’ü Başiskele, 4’ü Derince, 16’sı İzmit ve 3 tanesi de Körfez ilçesi sınırları içinde bulunan ağır hasarlı binaların tahliye edilerek yıkılması için belediyelere talimat gönderildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimizde ağır hasarlı olarak tespit edilen ancak henüz yıkımı gerçekleştirilmemiş olan, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz eden 3’ü Başiskele, 4’ü Derince, 16’sı İzmit ve 3 tanesi de Körfez ilçe sınırları içerisinde olmak üzere toplam 26 adet bina mevcuttur. Tahliyesi ve yıkımı gereken binaların bulunduğu Başiskele ilçesi sınırlarındaki 3 adet ağır hasarlı bina için Başiskele Belediye Başkanlığına, Derince ilçesi sınırlarındaki 4 adet ağır hasarlı bina için Derince Belediye Başkanlığına, İzmit ilçesi sınırlarındaki 16 adet ağır hasarlı bina için İzmit Belediye Başkanlığına, Körfez İlçesi sınırlarındaki 3 adet ağır hasarlı bina için Körfez Belediye Başkanlığına, Valiliğimizce 12 Şubat 2021 tarihinde yazı yazılmak suretiyle, 7269 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddeleri uyarınca; 26 adet ağır hasarlı binanın tahliyesi ve yıkım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için talimat verilmiştir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kan donduran olay! Yeğenini katlettiKan donduran olay! Yeğenini katletti
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ünlü sanatçı koronavirüse yenik düştü

Ünlü sanatçı koronavirüse yenik düştü

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

Evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

Çankırı’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Çankırı’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesip tüfekle öldürdü

Kan donduran olay! Yeğenini katletti

Köye inen kurtlar, 13 koyunu parçaladı

Köye inen kurtlar, 13 koyunu parçaladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.