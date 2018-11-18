"O bölgede PKK'nın siyasi partisinin dışında kim öndeyse onu destekleyeceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, belediyelerine kayyum atanan bölgede yaşayanların PKK'nın siyasi uzantısına artık bir oy daha vermemeleri gerektiğini belirterek "O bölgede PKK'nın siyasi uzantısının dışında kim önde gözüküyorsa, AK Parti öndeyse AK Parti, MHP öndeyse MHP, BBP öndeyse BBP, kim önde gözüküyorsa desteğimiz ve oyumuz onların yanında olacaktır." dedi. Destici, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin il teşkilatının kongresinde, Türkiye'nin 35 yıldır terörle mücadele ettiğini anımsattı. "Bu sürede ciddi mücadelelerin verildiği dönemler oldu ama adeta yatılan, savsaklanan, yanlış yapılan dönemler oldu." diyen Destici, son 3-4 yılda terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele verildiğini aktardı. Destici, şöyle devam etti: "Biz de başından beri, teröre karşı bu mücadelenin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun verilirse ancak başarılı olabileceğini hep dile getirdik. Bir taraftan dağdaki teröristle mücadele edeceksiniz öbür tarafta şehirdeki, varsa devletin içine sızmış kadrolarla, belediyeye sızmışsa, Meclise girmişse, dış desteği varsa oradakilerle yani topyekun veriyor. Biz de sonuna kadar destekliyoruz."

- "Bölgedeki kardeşlerimiz onları terör örgütünün bir uzantısı olarak görmüştür" Destici, belediyelere kayyum atandığında bazılarının sözde demokrasi havarisi kesilerek bunun yanlış olduğunu ifade ettiğini ancak şu anda herkesin bunun doğru bir uygulama olduğunu kabul ettiğini ifade ederek "Belediye başkanı ya da belediyede çalışan adı altında belediyeler PKK'ya hem yuva, kaynak hem de destek veriyorlardı. Van Belediyesinde çalışıyor, maaşı Çukurca'dan çekiyor. Adam belediyeden kültür faaliyeti yapacağım diye para alıyor. O paralar, 10, 20, 30 milyon liralar bir bakıyorsunuz PKK'ya kaynak olarak gönderiliyor. Dolayısıyla bu, terörle mücadele açısından çok doğru bir hareket olmuştur." değerlendirmesinde bulundu. "Gelecek seçimlerde o bölgede yaşayanların bu sefer PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, DBP'ye ya da onun türevlerine oy vermeyeceklerine inandığını" aktaran Destici, "Bölgedeki kardeşlerimiz onları terör örgütünün bir uzantısı olarak görmüştür. Şayet, seçimde bazı noktalarda yine böyle sonuçlar çıkar, yine PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanması en doğru yol ol alacaktır." dedi.