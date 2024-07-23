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  4. O bölgede yeni bir fay hattı tespit edildi! Deprem haritası yeniden çizilecek

O bölgede yeni bir fay hattı tespit edildi! Deprem haritası yeniden çizilecek

23.07.2024 15:51
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Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde yapılan son çalışmalara göre, yeni bir fay hattı tespit edildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında, deprem tehlike haritası tüm aktif fayları belirlenerek yeniden çizilecek.

O bölgede yeni bir fay hattı tespit edildi! Deprem haritası yeniden çizilecek

TÜBİTAK yöneticiliğinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve 22 üniversite işbirliğiyle "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nı güncellemek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu kuruldu.

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128 DİRİ FAY HATTI OLDUĞU BELİRLENDİ

Platform, söz konusu üniversitelerin ilgili birimlerinden 100 bilim insanı ile araştırmacı ve bursiyerlerden oluşan ekiple kuruldu. 90 kişilik ekip tarafından yaklaşık 10 aydır 19 ayrı noktada 128 diri fayda Türkiye Paleosismoloji Arastirmalari Projesi (P/SISMOTÜRK) kapsamında çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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6 ŞUBAT DEPREMİNDE YENİ BİR FAY HATTI DOĞDU

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir proje kapsamında Narlı fayı üzerinde başlattıkları çalışmada şu ana kadar 2 hendek açtıklarını belirterek şunları söyledi;
‘‘Hendeklerde yapılan incelemede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Narlı fayının kırılmadığını, bunun yanında yeni bir fay hattının daha doğduğunu tespit ettiklerini anlatan Sözbilir, "Depremle birlikte fayın hareketinin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu harekete baktığımızda buradaki hareketin Narlı fayının hareketiyle çok fazla uyuşmadığını saptamış durumdayız. Yani farklı bir fay türü niteliğinde bir hareket gerçekleşmiş burada. Dolayısıyla Narlı fayından bağımsız bir fay burası ve bu fay Doğu Anadolu Fayı'na bağlantılı bir fay diye düşünüyoruz" dedi.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ İNCELENDİ

TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, proje kapsamında 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Mandal, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ilkinin yaşandığı Pazarcık'ta paleosismolojik araştırma gerçekleştirdiklerini belirterek, yaşanan felaketin acısını halen unutmadıklarını, bu bağlamda geleceğe yönelik bilim temelli çözümler oluşturmak için gece gündüz çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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2025 YILINA KADAR TÜM DİRİ FAY HATLARININ HARİTASI NETLEŞECEK

Diri faylar veya fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli yürütülen çalışmalarla "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nın güncelleneceğini anlatan Mandal, şunları kaydetti:
"2025 yılının sonuna kadar Türkiye'nin tüm aktif, diri fay hatlarının paleosismolojik haritalarını çıkarmış olacağız ve bu bütün kamuoyuyla paylaşılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mehmet Fatih Kacır başkanlığında yapılan bir toplantıyla AFAD başkanımızın, MTA başkanımızın, genel müdürümüzün katılımıyla, ilk defa kamunun karar vericileri bir araya geldi. 22 üniversite, 100 araştırmacı ve 90 öğrenci bir araya geldi. Bu ilk kez gerçekleşiyor. Biz en azından bilimsel anlamda bir ders aldık. Bu tüm dünyanın ve ülkemizin gerçeği. Yaşanan iklim değişikliği olaylarıyla beraber bu durum daha fazla tetiklenecek. Deprem sonrasında AFAD'ın ne kadar kuvvetli çalıştığını biliyoruz ama ona ihtiyaç olmayacak şekilde gerekli önlemlerimizi bilimsel temellere dayalı almamız lazım." (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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deprem fay hattı
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