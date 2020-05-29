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O bunu hak etti: Tesla'dan Elon Musk'a 800 milyon dolarlık ödeme!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2018 yılında imzaladığı anlaşma maddelerinden birini daha yerine getirdi. Tesla'dan maaş almayan Elon Musk, anlaşma sonucunda elektrikli otomobil üreticisinden 800 milyon dolar kazandı.

O bunu hak etti: Tesla'dan Elon Musk'a 800 milyon dolarlık ödeme!

Tesla Elon Musk tabiri caizse göz bebeği. Tesla'nın daha iyi olabilmesi için çalışmalarını sürdüren Musk, elektrikli otomobil devinden sanılanın aksine maaş almıyor. Maaş almadan çalışan ünlü CEO, maaş yerine Tesla'dan kazanacağı ödemeler için 2018 yılında elektrikli otomobil üreticisiyle bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın belki de en zor maddelerinden birini günümüzde yerine getiren Elon Musk, Tesla'dan servet değerinde bir ödeme almayı hak etti.

ELON MUSK TESLA HİSSELERİYLE SERVET KAZANDI

The Verge'deki habere göre Elon Musk, Tesla'nın hisselerini 2018 yılında imzalanan anlaşmadaki değerlere çıkarmayı başardı. Bu başarı, Musk'a bir servet kazandırdı. Buna göre, Tesla ünlü CEO'ya 800 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Elon Musk ise söylentilere bakılırsa bu devasa ödemeyi ilginç bir şekilde kullanacak.

Tesla

TESLA'DAN GELEN TESLA'YA GİDECEK

Beklentiler, Elon Musk'ın 800 milyon dolarlık ödemeyi Tesla'daki hisselerini artırmak için kullanacağı yönünde. Yani Musk, Tesla'dan kazandığı parayı yine Tesla'ya yatıracak. Bu da onun Tesla'yı ne kadar önemli gördüğünün bir kanıtı olsa gerek. Elon Musk ile Tesla arasındaki anlaşmada daha gerçekleşmeyi bekleyen 17 bonus maddesi daha var. Yani Elon Musk önümüzdeki günlerde servetine servet katabilir.

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