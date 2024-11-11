HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O çeteye dev operasyon: 270 örgüt üyesi yakalandı! Evlerine, arabalarına el konuldu

O çeteye dev operasyon: 270 örgüt üyesi yakalandı! Evlerine, arabalarına el konuldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.11.2024 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, elebaşılığını Kırmızı Bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki 'Kuyu-37' operasyonlarında 270 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.

O çeteye dev operasyon: 270 örgüt üyesi yakalandı! Evlerine, arabalarına el konuldu

İçişleri Bakanlığı operasyonlarına devam ediyor. Son yapılan açıklamada, "Elebaşılığını Kırmızı Bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki 'KUYU-37' operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

2

İçişileri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi;

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

3

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
  • Kasten Öldürme,
  • Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
  • Kasten Yaralama,
  • Nitelikli Yağma,
  • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti,
  • Silah Ticareti,
  • 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
  • Nitelikli Dolandırıcılık,
  • Hırsızlık,
  • Suç Üstlenme,
  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal,
  • Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Etme ve
  • Kasıtlı Olarak Kamu Malına Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

4

Operasyonlarda:

43 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 adet otomatik silah, 4 adet el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi.

5

Ayrıca 8 adet konut, 2 adet arsa, 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 19 adet banka hesabına geçici olarak el konuldu.

6

a

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı çete
En Çok Okunan Haberler
Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Marmaray'da büyük panik: Güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

'İthal işçi' talebi masada! 120 bin TL maaşı var ama... Yeni yabancı işçiler mi geliyor?

'İthal işçi' talebi masada! 120 bin TL maaşı var ama... Yeni yabancı işçiler mi geliyor?

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Yurdun bahçesinde cesedi bulundu! Acılı babanın sözleri yürek burktu: 'Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu'

Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

Boğaziçili profesörü de kandırdılar! 'Saflığımı kullandılar' dedi 650 bin dolarından oldu: Çok kötü bir duruma düşürüldüm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.