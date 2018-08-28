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O çiftliğin yakınlarında yaşayıp, besicilik yapanların 'şarbon' tedirginliği (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan şarbon vakasının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'inceleme talimatı' verdi.

ŞARBON VAKASI İÇİN TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN 'İNCELEME TALİMATI'

ANKARA (DHA) - Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan şarbon vakasının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'inceleme talimatı' verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşanan şarbon vakasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sn. Bekir Pakdemirli inceleme talimatı vermiştir. Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilerek, Ankara İli Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz Beldesi'nde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir işletmeye getirilen kesimlik büyükbaş hayvanlarda, bakanlığımıza bağlı laboratuvarlarda yapılan analizler sonucu Anthrax (Şarbon) hastalığı tespit edilmişti. Anthrax (Şarbon) tespit edilmesinin ardından Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, söz konusu hayvan etleri imha edilerek, kesimhaneye karantina kararı alınmış ve tüm giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Anthrax (Şarbon) hastalığının tespit edilmesi üzerine bu konuyla ilgili Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerince inceleme başlatılması talimatı vermiştir. Bakanlığımızca bu konu hassasiyetle takip edilmekte olup, ayrıca hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması içinde gerekli bütün tedbirler alınarak, uygulanmaktadır. Gerek vatandaşlarımızın gerekse de bölgedeki çiftçilerimizin endişe edeceği bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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