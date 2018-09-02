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O çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

ET ve Süt Kurumu'nca (ESK) Kurban Bayramı öncesi Brezilya ve İrlanda'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaştan 146'sı, geçen hafta şarbon nedeniyle itlaf edildi.

O çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacak

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ET ve Süt Kurumu'nca (ESK) Kurban Bayramı öncesi Brezilya ve İrlanda'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaştan 146'sı, geçen hafta şarbon nedeniyle itlaf edildi. Çiftlikte bulunan ve aşılanan diğer hayvanlar için 26 Ağustos'ta başlatılan 21 günlük karantina süreci işletilirken, bu hayvanların hastalık taşıyıp taşımadığı, 15 Eylül'de ortaya çıkacak.
ESK tarafından bayram öncesi Brezilya ve İrlanda'dan getirilen 3 bin 959 büyükbaş, Gölbaşı'nın Ahiboz ve Günalan mahalleleri arasında kiralanan özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Kesim sırasında veteriner hekimlerce yapılan muayene sonucu, 27 Ağustos günü, hayvanların 50'sinin karkas etinde şarbon tespit edildiği açıklandı. Hastalık taşıyan etler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi. Hayvanların bulunduğu çiftlik, karantinaya alınırken, diğer tüm hayvanlar da veterinerler tarafından aşılandı. Aynı gün çiftlik ve çevresi de şarbon nedeniyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı.
PAKDEMİRLİ: 6 BİN 968 HAYVAN GETİRİLDİ, ANKARA VE KONYA’YA GÖNDERİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Ağustos günü çiftlikte inceleme başlatılması için talimat verdi. Bölgede büyük paniğe neden olan hastalık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı veterinerlerince çiftlik yakınlarındaki 3 mahallede bulunan 10 binden fazla küçükbaş ve büyükbaşa 29 Ağustos'ta şarbon aşısı yapıldı.
Bakan Pakdemirli, olaydan 5 gün sonra, 31 Ağustos'ta açıklama yaptı. Brezilya ve İrlanda’dan toplam 6 bin 968 baş kesimlik sığır ithal edildiğini belirten Pakdemirli, sığırların İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda gerekli muayenelerinin yapıldığını, bu hayvanlardan 3 bin 9'unun Konya'daki işletmeye, 3 bin 959'unun da Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz Mahallesi'ndeki işletmeye alındığını açıkladı.
Şarbon vakası ortaya çıktıktan 1 gün sonra ise ESK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu etlerin piyasaya sürülmediği belirtilerek, hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için gerekli bütün tedbirlerin alındığı ve endişelenecek durum olmadığı duyuruldu.
KARANTİNA DEVAM EDİYOR, SONUÇ 15 EYLÜL'DE
Şarbon nedeniyle itlaf edilen hayvanların olduğu çiftlikteki diğer 4 bine yakın hayvan ise aşılandı. Bu hayvanlar için 26 Ağustos'ta başlatılan 21 günlük karantina süreci işletilirken, hastalık taşıyıp taşımadıklarının 15 Eylül'de belli olacağı kaydedildi.

​FOTOĞRAFLI

O çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacakO çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacakO çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacakO çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacak

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