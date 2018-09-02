O çiftlikteki diğer hayvanlarda şarbon olup olmadığı 15 Eylül'de belli olacak

ET ve Süt Kurumu'nca (ESK) Kurban Bayramı öncesi Brezilya ve İrlanda'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 4 bin büyükbaştan 146'sı, geçen hafta şarbon nedeniyle itlaf edildi. Çiftlikte bulunan ve aşılanan diğer hayvanlar için 26 Ağustos'ta başlatılan 21 günlük karantina süreci işletilirken, bu hayvanların hastalık taşıyıp taşımadığı, 15 Eylül'de ortaya çıkacak.

ESK tarafından bayram öncesi Brezilya ve İrlanda'dan getirilen 3 bin 959 büyükbaş, Gölbaşı'nın Ahiboz ve Günalan mahalleleri arasında kiralanan özel çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Kesim sırasında veteriner hekimlerce yapılan muayene sonucu, 27 Ağustos günü, hayvanların 50'sinin karkas etinde şarbon tespit edildiği açıklandı. Hastalık taşıyan etler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi. Hayvanların bulunduğu çiftlik, karantinaya alınırken, diğer tüm hayvanlar da veterinerler tarafından aşılandı. Aynı gün çiftlik ve çevresi de şarbon nedeniyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı.