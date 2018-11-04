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O cip sürücüsü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model askeri araç görünümü verilen cip Kadıköy'de bulundu ve  sürücüsü gözaltına alındı.

Ramazan EĞRİ -Çağatay KENARLI-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model askeri araç görünümü verilen cip Kadıköy'de bulundu ve sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılarak para cezasına çarptırılan ve aracı trafikten men edilen Murat T. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu. Cipin sürücüsü yolda giderken fuara gittiğini söylemişti.

KADIKÖY'DE YAKALANDI
Haberin yayınlamasının ardından sivil trafik ekipleri, plakasından hareket ederek aracı, Kadıköy'de evin önünde buldu. Aracın sürüsü Murat T. evinden gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi'ne getirildi. Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Murat T.'ye araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan 235; emniyet kemerini takmamaktan 108 ve araçta teknik değişiklik yapmak suçundan da 108 TL para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"ÜZERİNDEKİLER OYUNCAK"
Basın mensuplarının soruları üzerine Murat T. "Başkan cipi olarak bu araçları 29 Ekim, 30 Ağustos törenleri için hazırlıyoruz. Halka özel yapıyoruz bu araçları. Üzerindekiler de oyuncak yani tamamen imitasyon. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Üzerinin kılıfı rüzgardan uçtu, uçunca biz de duramadık. Normalde kılıfı var, o şekilde kullanmıyoruz." dedi.
Murat T.'nin fuara gitmediği, özel bir partiye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Murat T, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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