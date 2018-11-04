O cip sürücüsü serbest bırakıldı

Ramazan EĞRİ -Çağatay KENARLI-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model askeri araç görünümü verilen cip Kadıköy'de bulundu ve sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılarak para cezasına çarptırılan ve aracı trafikten men edilen Murat T. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu. Cipin sürücüsü yolda giderken fuara gittiğini söylemişti.

KADIKÖY'DE YAKALANDI

Haberin yayınlamasının ardından sivil trafik ekipleri, plakasından hareket ederek aracı, Kadıköy'de evin önünde buldu. Aracın sürüsü Murat T. evinden gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi'ne getirildi. Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Murat T.'ye araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan 235; emniyet kemerini takmamaktan 108 ve araçta teknik değişiklik yapmak suçundan da 108 TL para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.