O cip yakalandı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Ersan SAN/İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikameti'nde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model cip Kadıköy'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu. Cipin sürücüsü yolda giderken fuara gittiğini söylemişti. KADIKÖY'DE YAKALANDI Haberin yayınlamasının ardından trafik polisleri ilk gördükleri yerde aracı durdurdu. Kadıköy'de yakalandığı öğrenilen aracın sürücüsü Murat Taşlıdağ Kadıköy Polis Merkezi'ne getirildi. Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Taşlıdağ'a araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemerini takmamak, araçta teknik değişiklik yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edildi. Taşlıdağ dün aracı kullanırken, maket silahın üstündeki brandanın uçtuğunu, istemeyerek böyle bir görüntüye yol açıldığını belirtti. Taşlıdağ'ın fuara gitmediği, özel bir partiye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Taşlıdağ'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
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