O CİP YAKALANDI

Ramazan EĞRİ -Çağatay KENARLI-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikameti'nde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model askeri araç görünümü verilen cip Kadıköy'de bulundu ve sürücüsü gözaltına alındı. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu. Cipin sürücüsü yolda giderken fuara gittiğini söylemişti.
KADIKÖY'DE YAKALANDI
Haberin yayınlamasının ardından trafik polisleri plakasından hareket ederek, Kadıköy'deki evin önünde buludu. Aracın sürüsü Murat Taşlıdağ evinden alınarak Kadıköy Polis Merkezi'ne getirildi. Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Taşlıdağ'a araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan 235; , emniyet kemerini takmamaktan 108 ve araçta teknik değişiklik yapmak suçundan da 108 TL ceza kesildi. Araç ise trafikten men edildi. Taşlıdağ dün aracı kullanırken, maket silahın üstündeki brandanın uçtuğunu, istemeyerek böyle bir görüntüye yol açıldığını belirtti. Taşlıdağ'ın fuara gitmediği, özel bir partiye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Taşlıdağ'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
EK GÖRÜNTÜ:
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-Aracın fotoğrafları
-Taşlıdağ'ın polise merkezine getirilmesi
-Konuşması
-Araçtan detay görüntüler
Görüntü Dökümü:
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-Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen cip
-Uçaksavardan detay
-Araçta bulunan kişinin silahın maket olduğunu ve cip fuarına gittiklerini söylemesi
-Detaylar
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