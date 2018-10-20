O çocuklar Türkiye'ye getirildi

Bağdat’taki Rusafa Cezaevi’nde Bağdat 363 ve Bağdat 364 koduyla tutulan Umut K. (8) ve Hatice Nisa K. (6) kardeşler önceki gece Irak’tan Ankara’ya getirildi. Anneleri tarafından 4 yıl önce DEAŞ’a kaçırılan çocuklar, annelerinin ölmesiyle sahipsiz kalmıştı. ELÇİLİK PERSONELİ GETİRDİ Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Bağdat Büyükelçiliği personellerinin refakat ettiği iki kardeş, uçakla önceki akşam saatlerinde Ankara’ya indi. Çocuklar burada Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın yönettiği ekibe teslim edildi. Genel durumları iyi olan ancak çok küçük yaşlarda savaş, ölüm ve cezaevi gören iki kardeş, topluma uyum sağlayabilmeleri için bakanlığa bağlı görev yapan pedagog ve psikologlar eşliğinde rehabilitasyon sürecinden geçirilecek. TÜRK KADIN SAHİP ÇIKTI Umut K. ve kız kardeşi Hatice Nisa K.’nın 7 Ekim 2018’de Bağdat’taki Salihiye Yetimhanesi’nden alınarak Türkiye’ye getirilen 17 yetim çocuğun arasında olmaması dikkat çekmişti. VATAN’ın Bağdat’taki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2016’dan beri cezaevinde tutulduğu tahmin edilen iki kardeş, annelerinin ölümünden sonra Türk bir kadın tarafından koruma altına alındı. Türk kadın tutuklanınca çocuklar da anneleri sanılan kadınla birlikte Rusafa Cezaevi’ne gönderildi.

ANNELERİ GİBİ DAVRANDI Çocuklara sahip çıkan kadın bu süreçte onlara anneleri gibi davranmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Irak Hükümeti ile birlikte çalışan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Rusafa Cezaevi’ne giderek Iraklı yetkililerin yaptığı kimlik tespit çalışmalarına katıldı. Türk heyeti çalışmaların son aşamasında Umut ve Hatice Nisa adlı iki kardeşin yanında kaldıkları kadının çocukları olmadığını öğrendi. Bunun üzerine istihbarat ve emniyet birimlerinin çok yönlü yürüttüğü araştırmada çocukların annesi Fatma K.’nın (28) Irak’ta öldüğü, babalarının ise Tekirdağ’da yaşayan Yılmaz K. olduğu tespit edildi. YETİMHANEYE GÖNDERİLMEDİLER Kimlik tespiti çalışmalarında ‘Bağdat 363’ ve ‘Bağdat 364’ kod adı verilen iki kardeş bu nedenle cezaevinden yetimhaneye transfer edilmedi. Oysa yakınlarını aramak için Bağdat’a giden Türklere iki kardeşin Salihiye Yetimhanesi’nde kaldığı bilgisi verildi. Türklerin yetimhaneye yaptığı üç ziyarette de çocukların hastanede olduğu söylendi. Kimlik tespiti sonrasında cezaevinde kalan iki kardeşin daha erken Türkiye’ye getirilmesi için Bağdat Büyükelçiliği personeli olağanüstü bir gayret gösterdi. Ancak Iraklı yetkililerin istediği bazı prosedürler tamamlanamadığı için çocuklar 11 gün daha cezaevinde alıkonuldu.