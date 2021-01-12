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O çocuktan acı haber geldi

12.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Mersin’de arkadaşıyla birlikte kaldırımda dururken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Yunus Emre Akiz, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mersin’de arkadaşıyla birlikte kaldırımda dururken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Yunus Emre Akiz, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen kazada sürücü, şekeri düştüğünden bayıldığını iddia ederken, çocukların ailesi de sürücünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.
Edinilen bilgiye göre kaza, 5 Ocak 2021 tarihinde merkez Toroslar ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Bisikletlerle gezmeye çıkan Yunus Emre Akiz (15) ve arkadaşı Doruk Yıldırım’a kaldırımda beklediği sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Emre Akiz ağır yaralanırken, arkadaşı kolundan ve bacağından yaralandı. 2 çocuk da ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şoför gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
7 gündür Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Akiz, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamayan Akiz, bugün toprağa verildi.
Akiz’in ailesi kazanın ilk gününden beri hastane önünde çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, şoförün serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Baba Esat Akiz, "Benim oğlumun hiçbir suçu yok. Benim oğlum kaldırımın üstünde duruyor. Bu kaza değil. Lütfen devlet büyüklerimizden ricam buna bir önlem almalarını istiyorum. Yeter, analar babalar ağlamasın. Bu nasıl bir vicdan. Hangi kanunda, anayasada bu yazıyor. Hangi vicdan buna izin verir. Şahıs resmen çocukların üzerine sürmüş. Görüntülerde her şey ortada. Bunu ne rapor kaldırır ne vicdan, hiçbir şey bunu kaldırmaz. Bu resmen cinayete teşebbüstür" demişti.
Öte yandan, otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Görüntülere göre kaldırımdaki 2 çocuğa, yolun orta şeridinde seyreden bir otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken, otomobil de petrol istasyonunun direğine çarparak duruyor.

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