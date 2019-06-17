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O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da geçtiğimiz gün dalgıçlar tarafından denizin dibinden çıkarılan çöpler Süleymanpaşa sahil alanda sergiye açıldı.

Tekirdağ’da geçtiğimiz gün dalgıçlar tarafından denizin dibinden çıkarılan çöpler Süleymanpaşa sahil alanda sergiye açıldı. Sergilenen çöpleri gören vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor.
Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı.
Çıkanlar şoke etti
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte denizde temizlik yapan dalgıçlar, çeşitli atık malzemeleri kıyıya çıkardı. Marmara Denizi’nin dibinde yapılan temizlikte 15 adet otomobil lastiği, su şişesi, alkol şişeleri, tabure, sandalye, metrelerce ip, musluk, çapa, yemek tabağı, lavabo, kupa gibi onlarca malzeme çıkarıldı.
Gelen geçen hayretler içerisinde kaldı
Denizin dibinde yapılan temizlik çalışması ile çıkarılan yaklaşık bir römork dolusu malzeme Tekirdağ sahil alanda sergilendi. Yaklaşık 4 gündür sergilenen çöpleri gören vatandaşlar hayretler içerisinde kalıyor. Temizlikte çıkarılan eşyaları uzun uzun inceleyen vatandaşlar, yapılan farkındalık çalışmasının çok iyi olduğunu ama bu konuda en büyük görevin vatandaşlara düştüğünü belirtti. Vatandaşlardan yapılan açıklamada, “Bunlar denizde kendi kendine var olmuyor. Bunları atan insanlar. İlk önce insanlar dikkat edecek denize çöp atmayacak. Kim bilir denizde daha neler neler var” dedi.

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı

O çöpler şehrin göbeğinde sergilendi gelen geçen hayretler içinde kaldı
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