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O, covid-19'la mücadele ederken hırsız telefonunu çalmış!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sağlık görevlisinin telefonunu çalan kişi tespit edilerek yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan hırsızın, covid-19'la mücadele eden çalışanın telefonunu çaldığı ortaya çıktı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanenin Covid-19 servisinde görev yapan bir sağlık çalışanı telefonunun yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, hastaneye gelen ve odaları dolaşan bir kişinin, sağlık görevlisinin telefonunu çalarak, uzaklaştığını belirledi. Polis ekipleri, görüntü kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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