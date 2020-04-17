O da ayak uydurdu: WhatsApp koronavirüs için sınırlarını genişletti!

WhatsApp kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için güncellemelerine devam ediyor. Fakat WhatsApp'ın gelecekteki sürümü çok farklı bir anlam taşıyor. Zira WhatsApp sıradaki güncellemesini hayatı kolaylaştırmak için değil, koronavirüse inat iletişimi devam ettirmek için yayınlıyor.

WHATSAPP DÖRT KİŞİDEN FAZLASINA İZİN VERECEK

iOS için WhatsApp Beta 2.20.5023 sürümü ile birlikte WhatsApp, görüntülü görüşmedeki sınırları kaldıracak. Şu an en fazla dört kişi ile görüntülü görüşmeye izin veren WhatsApp, bu sınır genişletecek ve dörtten fazla kişi ile görüntülü görüşme imkanı sunacak. Böylece WhatsApp hem son zamanların tartışmalı uygulaması WhatsApp'a, hem de Google'ın yeniden düzenlenen uygulaması Google Meet'e güçlü bir rakip olacak.

WHATSAPP YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp'ın görüntülü görüşmede kaç kişiye kadar destek vereceği henüz belli değil. Zira, bunun için bir sayı paylaşılmadı. Ancak özellik şu anda test aşamasında. WhatsApp'ın sesli aramaları da şifreleyeceği yeni güncelleme, test aşamasının başarıyla sonuçlanmasının akabinde önce WhatsApp iOS, daha sonra WhatsApp Android kullanıcılarına sunulacak.

