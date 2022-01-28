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O da elektrikleniyor: Bentley, ilk tam elektrikli modeli için tarih verdi!

28.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz otomobil üreticisi Bentley, elektrikli otomobil çağına ayak uyduracağını gösteren bir açıklama yaptı. Şirket, ilk tam elektrikli modeli için tarih paylaştı. İşte Bentley'in ilk tam elektrikli modelinin geleceği tarih...

O da elektrikleniyor: Bentley, ilk tam elektrikli modeli için tarih verdi!

Otomobil dünyası artık elektriğin gücünü konuşuyor. Çevresel etkiler başta olmak üzere, birçok nedenden dolayı otomobil üreticileri artık elektrikli otomobiller tasarlamaya, üretmeye ve piyasaya sürmeye odaklanıyor. Şimdi ise İngiliz otomobil üreticisi Bentley, yaptığı ilk tam elektrikli otomobil açıklamasıyla gündemde.

BENTLEY İLK ELEKTRİKLİ MODELİ İÇİN TARİHİ DUYURDU

Bentley, yaptığı açıklamada, ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine başlayacağı tarihi paylaştı. Buna göre Bentley, ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine 2025'te başlayacak. Bentley, stratejisini gerçekleştirmek için ise 2,5 milyar sterlinlik (yaklaşık 3,4 milyar dolar) bir yatırım planı da açıkladı.

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Bentley'in 2030 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü bulunuyor.

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