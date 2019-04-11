MAGAZİN

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Havana şarkısıyla ünlenen Camila Cabello, Cinderella klasiğinin modern versiyonunda rol almak üzere kamera karşısına geçecek.

Ünlü şarkıcı Camila Cabello ilk kez oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Camila Cabello

Havana şarkısıyla üne kavuşan 22 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, Kay Cannon’un yönetmenliğini üstleneceği Cinderella filmi için kamera karşısına geçecek.
Cabello aynı zamanda filmin müziklerine de katkıda bulunacak.
Leo Pearlman’ın yapımcılığını üstleneceği filmin senaryosuna dair detay verilmezken, klasik Cinderella hikayesinin “modern yeniden çevrimi” şeklinde olması bekleniyor.
Filmin müzikal özellikler taşıması da beklentiler arasında.
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Anahtar Kelimeler:
Camila Cabello Cinderella

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