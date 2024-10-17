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  4. Cezaevinden izinli çıkan bir suç makinesiydi! Minibüse binen sapık suçüstü ifşa oldu: İğrenç anlar sosyal medyada yayıldı

Cezaevinden izinli çıkan bir suç makinesiydi! Minibüse binen sapık suçüstü ifşa oldu: İğrenç anlar sosyal medyada yayıldı

17.10.2024 10:44
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17.10.2024 10:44
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Ankara'da minibüsteki sapık suçüstü ifşa oldu! Ö.S. adındaki sapık 17 yaşındaki çocuğu minibüste taciz ederken kameranın kayıtta olduğunun farkında değildi. Sapığın foyası ortaya çıkınca P.G isimli genç kız minibüste bağıra çağıra tepki gösterdi. Ö.S.'nin daha önce 26 suç kaydı olduğu, 9'unun 'cinsel taciz' ve 'cinsel saldırı' suçlarından olduğu ortaya çıktı.

Başkentte minibüs sapığının suçüstü yakalandığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Taciz edilen kızın ifadesi alındı, suç makinesi sapık yakalanıp gözaltına alındı. Son günlerde sıkça rastlandığı üzere Ö.S.'nin de çok sayıda suç kaydı olmasına karşın cezaevinden izinli çıkıp serbestçe dolaştığı ortaya çıktı.

TACİZİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Olay, salı günü öğlen saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre; P.G. isimli genç kız, minibüste seyahat ettiği sırada kendisini taciz eden Ö.S.’yi cep telefonu ile kayda alıp tepki gösterdi.

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SAPIK PANİKLEYİP KAÇTI

Bunun üzerine panikleyen şüpheli minibüsten inerek kaçtı.

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GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan görüntü üzerine polis ekipleri mağdur kıza ulaşarak kızın ifadesini aldı.

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GÖZALTINA ALINDI

P.G.'den alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheliyi dün Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

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26 SUÇ KAYDI VAR! 9'U 'CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRI'

Gözaltına alınan Ö.S.'nin Yozgat cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin toplam 26 suç kaydının bulunduğu ve bu suçlarda 9'unun 'Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı' suçu olduğu öğrenildi. Ö.S. isimli şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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sapık cinsel saldırı cinsel taciz
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