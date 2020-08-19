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O da WhatsApp'ın izinde: Instagram QR kod özelliği kullanıma sunuldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Instagram, QR kod özelliğini kullanıma sundu. Instagram'ın yeni QR kod özelliği, tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi, iOS ve Android kullanan Instagram kullanıcılarının birbirlerini Instagram'dan eklemesini çok daha kolay bir hale getirecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır?

O da WhatsApp'ın izinde: Instagram QR kod özelliği kullanıma sunuldu!

Instagram uygulamasında bazı değişimler yaparak en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu anlamda son olarak Instagram Reels'ı kullanıma sunan sosyal medya uygulaması, bazı kullanıcılarından tepki alırken bazı kullanıcılarından da TikTok'u Instagram'a getirdiği için beğeni almıştı. Instagram Reels'ın bir haftalık kullanım bilançosu da yeni özelliğin Instagram kullanıcıları tarafından benimsendiğini gösteriyordu. Fakat Instagram bugün hem Instagram Reels yeniliğinden memnun olmayan kullanıcılarının gönlünü alacak hem de WhatsApp'taki gibi hayatının kolaylaşmasını isteyen kullanıcılarının isteklerini karşılayacak bir özellik ile karşımıza çıktı; QR kod ile.

INSTAGRAM QR KOD ÖZELLİĞİ İLE ARAMA YAPMAYA GEREK KALMAYACAK

Instagram, QR kod özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu özellik sayesinde Instagram tıpkı Snapchat'te veya son olarak WhatsApp'ta olduğu gibi size özel bir QR kod oluşturacak. Başka bir kullanıcı sizin QR kodunuzu kamerasına tarattığında ise sizin Instagram hesabınıza ulaşacak. Böylece 'cilgin_cocuk_1996xd' veya 'Bastianschweinsteiger_34' gibi kodlanması ve telaffuzu zor Instagram hesapları, sadece QR kodları okutularak bulunabilecek. İlla bu kadar zor bir kullanıcı adınızın olmasına da gerek yok. Bu özellik sayesinde siz de kolaylıkla herhangi bir kişinin hesabına QR kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Instagram QR Kod özelliği

INSTAGRAM QR KOD ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Bunun için yapmanız gerekenler gayet basit. İşte aşama aşama QR kod özelliğinin kullanımı:

  • Instagram profil sayfanıza gelin.
  • Sağ üstte bulunan üç çizgiye basın.
  • QR kodu seçeneğine tıklayın.
  • Burada karşınıza size özel olarak oluşturulan QR kodunuz çıkacak.
  • QR kodunuzu bu menüden emojilerle, renklerle ve kendi fotoğrafınızla özelleştirebilirsiniz.
  • Bir başkasının QR kodunu taramak için ise QR kodunu tara seçeneğine tıklayın.
  • Diğer hesabın QR kodunu okutun.
  • Instagram hesabı karşınıza çıkacak.

QR kod

İŞLETMELER İÇİN ÇOK DAHA YARARLI

QR kod özelliği halihazırda Instagram'ın Android ve iOS uygulamasına eklenmiş durumda. Ancak özelliğin biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı varmış gibi bir izlenimi var. Instagram'ın yeni özelliği ile birlikte işletmeler de Instagram QR kodlarını broşürlerinde, posterlerinde ve afişlerinde paylaşarak daha fazla kullanıcıya erişebilecek. Bu anlamda QR kod özelliğin işletmeler için çok daha anlamlı olduğunu söylemek gerek.

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