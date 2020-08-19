O da WhatsApp'ın izinde: Instagram QR kod özelliği kullanıma sunuldu!

Instagram uygulamasında bazı değişimler yaparak en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu anlamda son olarak Instagram Reels'ı kullanıma sunan sosyal medya uygulaması, bazı kullanıcılarından tepki alırken bazı kullanıcılarından da TikTok'u Instagram'a getirdiği için beğeni almıştı. Instagram Reels'ın bir haftalık kullanım bilançosu da yeni özelliğin Instagram kullanıcıları tarafından benimsendiğini gösteriyordu. Fakat Instagram bugün hem Instagram Reels yeniliğinden memnun olmayan kullanıcılarının gönlünü alacak hem de WhatsApp'taki gibi hayatının kolaylaşmasını isteyen kullanıcılarının isteklerini karşılayacak bir özellik ile karşımıza çıktı; QR kod ile.

INSTAGRAM QR KOD ÖZELLİĞİ İLE ARAMA YAPMAYA GEREK KALMAYACAK

Instagram, QR kod özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu özellik sayesinde Instagram tıpkı Snapchat'te veya son olarak WhatsApp'ta olduğu gibi size özel bir QR kod oluşturacak. Başka bir kullanıcı sizin QR kodunuzu kamerasına tarattığında ise sizin Instagram hesabınıza ulaşacak. Böylece 'cilgin_cocuk_1996xd' veya 'Bastianschweinsteiger_34' gibi kodlanması ve telaffuzu zor Instagram hesapları, sadece QR kodları okutularak bulunabilecek. İlla bu kadar zor bir kullanıcı adınızın olmasına da gerek yok. Bu özellik sayesinde siz de kolaylıkla herhangi bir kişinin hesabına QR kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.