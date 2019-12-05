O dava Edirne’de başladı

Edirne’de, geçtiğimiz Mart ayında intihar eden ve yaklaşık 9 sene boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen gencin ablaları dava öncesi açıklama yaparak, adalete güvendiklerini söyledi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki akrabası Ahmet Emre Yıldır’a, 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu ve Yıldır’ın intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan’ın yargılanmasına devam edildi.

İstismarcısını ses kaydı alarak ortaya çıkarmak istemişti

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Çanakkale’de tutuklu bulunuyor

Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale’de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.