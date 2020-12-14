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O davada avukat 24 yıl ceza aldı

14.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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2017 yılında İzmit’e bağlı Eseler köyünde çıkan tartışmada bir kişiyi darp ederek öldüren Avukat Halil İbrahim Bostan kasten adam öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılında İzmit’e bağlı Eseler köyünde çıkan tartışmada bir kişiyi darp ederek öldüren Avukat Halil İbrahim Bostan kasten adam öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Balkan’ın kızı cinayetin tam olarak aydınlatılmadığını babasının tek bir kişinin öldürmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Olay 14 Mayıs 2017 tarihinde İzmit’e bağlı Eseler köyü Emirhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Halil İbrahim Bostan 49 yaşındaki Cevat Balkan ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında Halil İbrahim Bostan, Cevat Balkan’ı darp etti. Kafatası, yüz kemikleri ve Akciğeri patlayan Cevat Balkan olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 5 ay yoğun bakımda kalan Cevat Balkan 2017 yılının Eylül ayında Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma raporlarında ve hastane kontrolünde alkollü olduğu kesinleşen Avukat Bostan olay gecesi gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Kasten öldürme suçundan yargılanan Halil İbrahim Bostan Kocaeli ‘de duruşmasına devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları, Cevat Balkan’ın kızı Mine Balkan hazır bulundu. Yapılan savunmalarının ardından Bostan’ın kasten öldürme suçunun sabit olmasıyla Mahkeme heyeti Halil İbrahim Bostan’ı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Babamın sadece bir kişinin öldürdüğüne inanmıyorum”
Cinayetin tam olarak aydınlatılmadığını söyleyen Cevat Balkan’ın kızı Mine Balkan, ”Babam 192 boyunda ve 132 kiloydu. Alkollü bir kişinin babamı dövüp, kafatasını çatlatması yüz kemiklerini kırması mümkün değil. Ne yazık ki sadece bir kişi tutuklandı ve 24 yıl hapis cezası aldı. Gizlenen ve ortaya çıkmayan kişiler olduğuna eminim ben Türk adaletinden bu davanın detaylı bir şekilde incelenmesini talep ediyorum. Ayrıca babasının neden darp edildiğini de bilmiyorum” dedi.

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