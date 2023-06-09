O detaylar ilk kez ortaya çıktı! Bakan Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini anlattı: Bülent Ecevit ve Deniz Gezmiş'in...

Dünya basınında "Erdoğan'ın en yakın sırdaşı" olarak anılan Bakan Fidan'ın sesi kamuoyunca ilk kez, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada duyuldu. İlgi odağı haline gelen Bakan Fidan ile ilgili bilinmeyenleri gazeteci Talat Atilla, Türktime'daki köşesinde aktardı.

"MAÇIN SONUCUNA ETKİ EDECEK KRİTİK GOLLER ATTIĞI SÖYLENİR"

Fidan'ın Ankara'nın Ulucanlar semtindeki Bozkurt apartmanında doğduğu bilgisini paylaşan Atilla, "Evinin bitişiğindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu. Astsubaylık okulunu kazanınca evinden ayrıldı" diyerek devam ederken Fidan'ın futbolla ilgisini de şöyle anlattı:

"Cumhuriyet ilkokulu dönemlerinde okul bahçesinde çokça defans, bazen de libero oynardı. Çok başarılı bir futbolcu olmasa da Tanju gibi önce kendisini gizleyip, sonra maçın sonucuna etki edecek kritik goller attığı söylenir."

"300 METRE MESAFEDE"

Fidan'ın doğduğu evle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı da aktaran Atilla şöyle devam etti:

"Bu arada Ankara'nın Ulucanlar semti deyip geçmeyin. Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, İskilipli Atıf Hoca, Mustafa Pehlivanlı, Erdal Eren, Necdet Adalı ve Fethi Gürcan'ın idam edildiği… Bülent Ecevit, Yılmaz Güney, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Yavuz Öbekci, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Kemal Tahir, Metin Toker, Muhsin Yazıcıoğlu ve Leyla Zana gibi çok sayıda ünlü tutuklu ve mahkûmun hapis yattığı Ulucanlar Cezaevi'nin uzaklığı Hakan Fidan'ın doğduğu eve 300 metre mesafede.

"SÜLALESİ ERMENİ ÇETELERE KARŞI VERDİĞİ MÜCADELEYLE BİLİNİYOR"

Fidan aslen Van kökenli ama ataları Muş'tan Van'a göçmüşler. Hasenan aşiretine mensup. Sülalesi geçmişte Sultan Abdülhamid döneminde Ermeni çetelere karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

"BİRAZ KÜRTÇE BİLİR; SABAH NAMAZLARINDAN ÖNCE..."

Biraz Kürtçe bilen, TİKA döneminde alıştığı nargileye tutkun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ilgili son not; sabah namazlarını kılmadan önce bir cüz Kur'an okur."