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O doktorun ifadeleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

- "Hocalarıma göstermek için çektim" dedi serbest kaldı - Polis görüntüleri paylaşılan onlarca kadına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Hocalarıma göstermek için çektim" dedi serbest kaldı - Polis görüntüleri paylaşılan onlarca kadına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Müslim SARIYAR - İstanbul DHA İzmir'de meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç'nin ifadesinde, "Görüntüleri hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi. ONLARCA KADINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. E.B.Ç.'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.'nin, "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi. POLİS MUAYENE LİSTESİNDEN KADINLARA ULAŞACAK Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin hastaneden, doktorun muayene ettiği hastalardan görüntüleri yayınlananlara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

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