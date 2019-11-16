HABER

O döner büfesi artık çalışanların

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 19:00 | Son Güncelleme

Halle'de ırkçı saldırı sonucu bir müşterinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç, büfesini olay sırasında çalışan iki kardeşe hediye etti.

O döner büfesi artık çalışanların

Almanya'nın Halle kentinde 9 Ekim'de düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç büfeyi olay sırasında burada çalışan İsmet ve Rıfat Tekin adlı kardeşlere hediye etti.

Terör saldırısından sonra kapanan ve tadilata giren Kiez Döner adlı döner büfesi için düzenlenen yeniden açılış törenine Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff da katıldı.

İzzet Sağaç büfenin işletmesini devrettiğine dair resmi belgeyi Tekin kardeşlere verdi. Sağaç belgeye, "Haleflerime 09.10.2019'daki korkunç olayı sindirmeleri için güç ve farklı kültürlerden ve inançlardan müşteriler diliyorum" ifadesine yer verdi.

Eyalet Başbakanı Haseloff ise büfenin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay günü aşırı sağcı Stephan B. silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki Kiez Döner adlı büfedeki bir müşteriyi vurarak öldürmüştü.

dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
İran'da Benzine Yapılan Zam Sokakları Karıştırdıİran'da Benzine Yapılan Zam Sokakları Karıştırdı
Fatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdiFatih’in sondaja başlayacak olması Rumları gerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Türkiye'nin yaşayan efsanesinden kötü haber!

Türkiye'nin yaşayan efsanesinden kötü haber!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: ABD basını samimiyetsiz

Trump'tan tepki: En büyük rezalet

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama meydana geldi

Gösterilerin sürdüğü meydanda bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.