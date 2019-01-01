MAGAZİN

O dövmeleri İzzet Yıldızhan mı istedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

İzzet Yıldızhan çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına yaptırdığı dövmeler konusunda açıklama yaptı. Yıldızhan o dövmeleri yaptırmalarını kendisi mi istedi?

O dövmeleri İzzet Yıldızhan mı istedi?

İzzet Yıldızhan önceki gün Kıbrıs’taki Nuhun Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı. Yıldızhan, çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına yaptırdığı dövmeler konusuna da açıklık getirdi.

Yıldızhan, “Oğullarım ve yeğenlerimde, toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var. Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim” dedi.

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İzzet Yıldızhan, kendi markasının logosunu kollarına dövme yaptıran oğulları Mustafa Yıldızhan, Ali Yuşa Yıldızhan ve yeğeni Mahmutcan Yıldızhan’la birlikte poz verdi.

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcının dokuz çocuğu var.


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