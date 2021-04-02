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O dublör yakalandı

02.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerlerine geçiren şahıslara yönelik gerçekleştirilen 3.

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Mersin’de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerlerine geçiren şahıslara yönelik gerçekleştirilen 3. operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Dublör olarak kullanılan şahıs ile asıl organizatörün de yakalandığı operasyonda, çete tamamen çökertilmiş oldu. Şahısların sahte kimlik ve dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlenmişti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayarak, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattılar. Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi.

Tapu müdürlüğünde gözaltına alınmışlardı
Olayların ardından ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, operasyonla suçüstü gözaltına alındılar. Satış için tapu müdürlüğüne gelen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Dublör ile asıl organizatör de yakalandı
Olayla ilgili aranan şahısları yakalamak için çalışmalarını genişleten Mersin polisi, asıl organizatör olan Ş.K. ile dublör A.T.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yerini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, organizatör, dublör, O.S., S.S., N.E. ve F.E.’yi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital tapu ile kimlik fotokopileri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.K. ile A.T. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

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