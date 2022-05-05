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O fotoğraf dikkat çekmişti! 'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı, 'Bilin ki aday olacak...'

05.05.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayramını Rize ve Trabzon'da geçirdi. Birçok ilçeyi gezen İmamoğlu'na bazı gazeteciler de eşlik etti. İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses, Akif Beki, Nagehan Alçı gibi isimler İmamoğlu ile birlikte seyahat etti. İmamoğlu'nun basın mensuplarına yaptığı konuşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

O fotoğraf dikkat çekmişti! 'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı, 'Bilin ki aday olacak...'

Gazeteci Ertuğrul Özkök, seyahatteki dikkat çeken detayları bir bir sıraladı. 'Ekrem İmamoğlu'nun olduğu her alanda arka fonda Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri vardı. Zaten Rize'de AK Parti yüzde 70 oy alıyor. Meydanın tamamı dolmadı ama ilgi vardı. Ekrem İmamoğlu ile kuru fasülyeciye gittik. Ceketini çıkardı fakat gömleğinin kollarını sıvamadı. Tam bu fotoğraf çekilirken bize bir detay anlattı.'

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna eşlik eden gazeteciler arasında yer alan Ertuğrul Özkök'ün o sözleri...

'Geçen hafta İstanbul'da bir tenis turnuvasına gittim. Hava çok sıcaktı. Terledim. Güzel de bir ilgi vardı. Kalabalık vardı. Ceketimi çıkaracaktım birden aklıma geldi. Ceketi çıkarıp kolları sıvarsam İstanbul seçiminde olduğu gibi start verdim sanarlar diye çıkarmadım.'

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EKREM İMAMOĞLU BUNU İLK KEZ ANLATTI!

Tv 100'deki Cengiz ile Ahtapot programında Ekrem İmamoğlu'nun Rize ve Trabzon seyahatini değerlendiren Gazeteci Ertuğrul Özkök, 'İmamoğlu adaylık yoklamaları yapıyor ama ne zaman o gömleğinin kollarını sıvarsa o zaman bilin ki aday olacak. Konuşmasında vurgu yaptığı bazı şeyler vardı.'

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KARADENİZ TURUNDA MERAL AKŞENER DETAYI!

'Birinci vurgu Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, ona minnettar olduğunu vurguladı. Ayrıca Meral Akşener'e de selam göndererek onun önemini de belirtti.

'ALTILI MASAYA DA MESAJ GÖNDERDİ!'

Halkın %60'ının değişimi istediğii belirten Ekrem İmamoğlu, altılı masaya da mesaj gönderdi. En az %60 oy alacak bir adayın olması gerektiğini belirten İmamoğlu akıllıca bir mesaj verdi.'

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda Nagehan Alçı'nın da olması sosyal medyada gündem olmuştu.

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