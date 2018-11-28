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O fotoğraflar ortaya çıktı! Askerleri çırılçıplak muayene etmişler

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği'nde asker olmak için sağlık testlerinden geçen askerlerin muayene görüntüleri ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflarda muayene edilen askerlerin çırılçıplak soyulduğu görüldü. Yayınlanan fotoğrafların bazılarında kadın hemşireler tarafından tetkik edildiği anlar da yer alıyor.

Boy, kilo gibi özeliklerin yanı sıra işitme ve dolaşım sisteminin sağlığına da dikkat edilen muayenelerden geçenler Kızıl Ordu'ya dahil ediliyordu. İşte 1946'ya kadar devam eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) silahlı kuvvetlerine seçilmek için tabi tutuldukları muayenelerden görüntüler...

Sovyetler Birliği'nin eski lider Josef Stalin'in Kızıl Ordu'suna katılmak için askerlerin sağlık testlerinden geçmesi gerekiyordu.
Bu testlerde askerlerin çok sayıda kişinin önünde çırılçıplak soyularak muayene edildiği görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı.
Fotoğraflardan birinde çıplak bir askerin, masada oturan bir grup üniformalı askeri hekimin önünde durduğu ve bu kişilerin adamın vücudunda herhangi bir anormallik olup olmadığına baktığı görülüyor.
Masanın arkasında ise Stalin'in büstü görülüyor. Gerginlikleri her halinden belli olan genç askerlerin bazı fotoğraflarda kadın hemşireler tarafından tetkik edildiği görülüyor.
Sovyetler Birliği'nde asker olmak için bazı sağlık testlerinden geçilmesi gerekiyor.
Boy, kilo gibi bilinen özelliklerin yanı sıra işitme ve dolaşım sisteminin sağlığı da oldukça önem teşkil ediyor.
Fotoğrafların 1920-1940 arası çekildiği tahmin ediliyor.
Son derece aşağılayıcı bir yöntem olan çıplak muayene yöntemi dönemin gerçeklerini gözler önüne sürüyor.
Kızıl Ordu, 1946'ya dek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) silahlı kuvvetleri. 1918'de, Rus İç Savaşı esnasında Bolşeviklerin silahlı kuvvetleri olarak kuruldu ve 1922 yılında SSCB'nin resmi ordusu oldu.
"Kızıl" ismi işçi sınıfını temsil ediyordu. Bu ad 25 Şubat 1946'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri olarak değiştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Sovyetler Birliği Josef Stalin kızıl ordu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çırıl çıplak olmasa da biz de de takım taklavata bakıyorlar dı ben iki kere ellerine verdim gösterdim
bizde focada buna benzer muayeneden gectik.normal bir durum
buda habermi şimdi rusyaya gitmenize gerek yok birdede 95 li yıllarda yapılıdı yapılıoyor demiyorum kendim dahil olmak üzere 200 kişi aynı anda çırıl çıplar 3 şer beşer şekilde bir odada konrol edildik konrol edenlerden bir taneside bayandı 2 yada 3 kişide üst rüppeli önce kendi geçmişimizi bilmemiz gerek başkalarından önce
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