O fotoğraflar ortaya çıktı! Askerleri çırılçıplak muayene etmişler

Boy, kilo gibi özeliklerin yanı sıra işitme ve dolaşım sisteminin sağlığına da dikkat edilen muayenelerden geçenler Kızıl Ordu'ya dahil ediliyordu. İşte 1946'ya kadar devam eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) silahlı kuvvetlerine seçilmek için tabi tutuldukları muayenelerden görüntüler...

Sovyetler Birliği'nin eski lider Josef Stalin'in Kızıl Ordu'suna katılmak için askerlerin sağlık testlerinden geçmesi gerekiyordu.

Bu testlerde askerlerin çok sayıda kişinin önünde çırılçıplak soyularak muayene edildiği görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı.

Fotoğraflardan birinde çıplak bir askerin, masada oturan bir grup üniformalı askeri hekimin önünde durduğu ve bu kişilerin adamın vücudunda herhangi bir anormallik olup olmadığına baktığı görülüyor.

Masanın arkasında ise Stalin'in büstü görülüyor. Gerginlikleri her halinden belli olan genç askerlerin bazı fotoğraflarda kadın hemşireler tarafından tetkik edildiği görülüyor.

Sovyetler Birliği'nde asker olmak için bazı sağlık testlerinden geçilmesi gerekiyor.

Boy, kilo gibi bilinen özelliklerin yanı sıra işitme ve dolaşım sisteminin sağlığı da oldukça önem teşkil ediyor.

Fotoğrafların 1920-1940 arası çekildiği tahmin ediliyor.

Son derece aşağılayıcı bir yöntem olan çıplak muayene yöntemi dönemin gerçeklerini gözler önüne sürüyor.

Kızıl Ordu, 1946'ya dek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) silahlı kuvvetleri. 1918'de, Rus İç Savaşı esnasında Bolşeviklerin silahlı kuvvetleri olarak kuruldu ve 1922 yılında SSCB'nin resmi ordusu oldu.