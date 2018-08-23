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O fotoğraflara bir de böyle bakın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 07:31 | Son Güncelleme

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğunuz fotoğrafların çekimi sırasında neler yaşandığını görmeye ne dersiniz?

İşte gördüğünüzde uzun uzun baktığınız, sizi bambaşka diyarlara götüren o fotoğrafların gerçek yüzü...

Fotoğrafların görünmeyen yüzü

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Renkleri, ışıkları, fotoğrafta yer alan manzara ya da kişileri inceliyorsunuz.
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Peki o fotoğrafın o hale gelene kadar geçtiği yollar konusunda bir fikriniz var mı?
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Brezilyalı profesyonel fotoğrafçı Gilmar Silva, herkesi şaşırtan bir karar aldı ve çektiği fotoğrafların kamera arkasını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya başladı.  
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İşte bir fotoğrafın son şekli ile öncesi arasındaki çarpıcı farklar.
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fotoğraf sosyal medya

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