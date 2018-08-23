O fotoğraflara bir de böyle bakın

İşte gördüğünüzde uzun uzun baktığınız, sizi bambaşka diyarlara götüren o fotoğrafların gerçek yüzü...

Renkleri, ışıkları, fotoğrafta yer alan manzara ya da kişileri inceliyorsunuz.

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Peki o fotoğrafın o hale gelene kadar geçtiği yollar konusunda bir fikriniz var mı?