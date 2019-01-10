HABER

O garsonun sağ bacağı, diz altından kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde garson İmdat Özçelik'in (50) 4,5 yıl önce ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan ve iyileşmeyen sağ bacağı, diz altından kesildi.

Faruk ÇARK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde garson İmdat Özçelik'in (50) 4,5 yıl önce ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan ve iyileşmeyen sağ bacağı, diz altından kesildi. Özçelik, bacağının kesilmesinden sorumlu tuttuğu Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan bekar İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014'te, Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu, omzunun çıktığı belirlenerek tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyat edildi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda tutulan İmdat Özçelik, daha sonra servisteki odasına alındı. Bir hafta serviste tedavisine devam edilen Özçelik'in bacağındaki yaralar bir türlü iyileşmedi. Doktoruna nedenini soran Özçelik iddiaya göre, "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" yanıtı aldı. Ancak ameliyatta takılan implantları açıkta olan, bacağında şişlik, morluk ve akıntı olan Özçelik'in 21 gün sonra yapılan pansumanında da yaralarının iyileşmediği, aksine daha da kötü olduğu belirlendi. Bunun üzerine İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik'e bacağının diz altından kesilmesi gerektiği bildirilip, 18 Aralık için gün verildi. O gün hastaneye giden Özçelik'in gerekli tahlil ve kontrolleri yapıldı, ancak ameliyatı boş yatak olmadığı gerekçesiyle yapılmayıp, evine gönderildi. 7 Ocak'ta tekrar hastaneye çağrılan Özçelik, bu defa tekrar tahlil ve gerekli kontrolleri yapılıp, hastaneye yatırıldı. Salı günü ameliyata alınan Özçelik'in sağ bacağı, diz altından kesildi.

Ameliyattan yeni çıktığı için kendini iyi hissetmediğini belirten Özçelik, "Geçen nisan ayında bacağının bu hale gelmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Hukuk mücadelemi sonuna sürdüreceğim" dedi.

Öte yandan G.B. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

PARTNERBir Behlül Haznedar olmak kolay değilBir Behlül Haznedar olmak kolay değil
Alinur Aktaş: İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmazAlinur Aktaş: İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmaz
Burhaniye'den Derik'teki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve giysiBurhaniye'den Derik'teki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve giysi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite bağış lazım

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.