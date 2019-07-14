"O gece, cesaret olduk, destan olduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gecesinde milletin cesaret olup destan yazdığını belirterek, "Hainleri bir kez daha topraklarımızdan kovduk. O gece, biz kazandık. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. FETÖ'cü hainler, boyunlarındaki ihanet tasmasıyla cezalarını çekiyor." dedi.

Vali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen programda bir araya geldi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini püskürten kahramanların yad edilmesi amacıyla gerçekleşen program, Kur'an tilavetiyle başladı.

Programda, 15 Temmuz'da yaşanan ihanet ve buna karşı ortaya konulan kahramanlıkların anlatıldığı bir film gösterildi. Sinevizyon gösterisi sırasında şehit ailelerin çoğu gözyaşına hakim olamadı.

O günü tekrar yaşayan bazı şehit yakınları, FETÖ'cü hainlere lanet okudu. Kimi şehit yakınlarının, ağlayarak dışarı çıktığı görüldü.

Vali Ali Yerlikaya, FETÖ'cülerin şehit ettiği Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan bir şiirin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanını yazan tüm kahramanları şükranla yad ettiklerini söyledi.