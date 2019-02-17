OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz gecesi, bu milletin çıplak elleriyle devletinin yerine geçerek ve bir milletin gerektiğinde istiklalini, istikbalini, bekasını muhafaza ettiği gecedir. İşte o gece, doğal millet mutabakatı ortaya çıktı." dedi.

Ünal, partisinin Osmaniye'nin Toprakkale ilçe seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 31 Mart seçimlerine 30 büyükşehirde ittifak yaparak girdiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın masa başı ittifakı olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın temelinin 15 Temmuz'da atıldığını ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi, bu milletin çıplak elleriyle devletinin yerine geçerek ve bir milleti gerektiğinde istiklalini, istikbalini, bekasını muhafaza ettiği gecedir. İşte o gece, doğal millet mutabakatı ortaya çıktı. Yenikapı ruhu neydi? Bu aziz milletin 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen ve bu topraklarda Kurtuluş Savaşı'nda 'Ya istiklal ya ölüm' diyen, diz çökmeyi, boyun eğmeyi, teslim olmayı hiçbir zaman aklından geçirmeyen bu aziz milletin ruh halidir."