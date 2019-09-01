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O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 21:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı.

O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi. Karaya oturtulan gemi için batan güneşe rağmen kurtarma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki ’Kanuni D.S.’ isimli gemi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa’dan Yalova’ya gitmek üzereyken Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı. Bozcaada’nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi. Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan ’Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi.
Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi

O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi

O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi

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