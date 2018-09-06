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O GEMİ MARMARA'YA AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

  *İçerisinde şarbonlu hayvanların olduğu iddialarıyla gündeme gelen Panama bandıralı gemi Marmara'ya açıldı.

*İçerisinde şarbonlu hayvanların olduğu iddialarıyla gündeme gelen Panama bandıralı gemi Marmara'ya açıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul açıklarında bir süredir bekleyen ve şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı gemi, Marmara'ya doğru açıldı.
Ahırkapı açıklarında bir süredir bekleyen ve canlı hayvan taşımacılığı yapılan Panama bandıralı Rahmeh adlı gemide şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların olduğu iddia edilmişti. Panama bandıralı Rahmeh adlı yük gemisi akşam saatlerinde Ahırkapı açıklarından ayrılarak, Marmara'ya doğru açıldı. Gündemdeki yük gemisi DHA kameraları tarafından hem karadan hem de havadan görüntülendi.

İSPANYA'YA GİDİYOR
Gündeme gelen iddialar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada geminin boş olduğu belirtilerek;
Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi bugün sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizini terk ederek İspanya'ya doğru hareket edecektir.Olayın tamamı bundan ibaret iken kendilerini hayvan hakları örgütü olarak tanımlayan bazı maksatlı çevreler tarafından sosyal medya ve haber siteleri üzerinden kamuoyu yanlış yönlendirilmekte, gerçeği yansıtmayan kasıtlı bilgiler paylaşılmaktadır. Bu şekilde vatandaşlarımız paniğe sevk edilmektedir. Bakanlık olarak beklentimiz, halkımızın resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve toplumu paniğe sevk eden bu kişilere itibar etmemesidir. Bakanlığımızca, bu tür yasal dayanağı olmayan mesnetsiz iddiaların sürdürülmesi halinde bu iddialara yer veren haber siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli adli ve hukuki işlemler başlatılacaktır" denilmişti.

Görüntü Dökümü:,
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-Gemiden detaylar
-Havadan geminin görüntüleri

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